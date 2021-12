“Stiamo lavorando soprattutto con Draghi per un taglio delle bollette di luce e gas, che saranno la vera emergenza per gennaio e febbraio. Il rischio è quello di un inverno buio e freddo per tante famiglie, tanti negozi e tante imprese. Quindi, il taglio delle bollette di luce e gas per la Lega è la priorità assoluta”. Lo afferma Matteo Salvini, leader della Lega, a margine della alle ex Acciaierie Falck, a Sesto San Giovanni.