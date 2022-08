Se l'Europa vuole "può intervenire oggi pomeriggio mettendo un tetto europeo al prezzo del gas. Però, alcuni Paesi (Germania e Olanda) dicono no. Noi non possiamo aspettare i comodi di Germania e Olanda: quindi, quello che si può fare adesso è mettere un limite nazionale all'aumento dei costi". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini a margine di un evento elettorale a Barletta.

"Ieri ero in Basilicata e grazie a un accordo tra Regione ed Eni voluto dalla Lega, dal primo ottobre, i cittadini della Basilicata pagheranno il gas zero come materia prima per almeno tre anni. Avranno la bolletta del gas più bassa di tutta Italia. Se si fa in Basilicata, penso si possa fare in Puglia - ha detto Salvini - trattando con le aziende come Eni, Enel, Iren, A2A, con chi produce petrolio o lo raffina perché le aziende stanno guadagnando tanto. Ecco, chiedere a queste aziende di guadagnare un pochino di meno per abbassare le bollette è una cosa che il governo può fare già da oggi".