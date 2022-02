“Accelerare il decreto per alleviare il peso delle bollette sulle spalle delle famiglie e delle imprese italiane”. E’ l’appello al Governo di Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna. “Le aziende – evidenzia Cappellacci-, già provate dalla crisi pandemica, sono ormai allo stremo e ogni giorno di attesa rischia di essere quello che fa abbassare centinaia di serrande per sempre in molte città. Come testimoniano i dati diffusi da Confocommercio – prosegue l’esponente azzurro-, in Italia si registrano incrementi doppi rispetto a quelli avvenuti in altri Stati europei. Qui è in gioco non solo il destino di ogni singola attività, ma l’intero sistema-Paese, che poggia su quelle piccole e medie imprese che, insieme, sono il pilastro della nostra economia. Bisogna rispondere anche al grido di dolore proveniente dalle campagne – prosegue Cappellacci, che ha già presentato un’interrogazione al ministro delle Politiche Agricole-, dove al caro-bollette si aggiungono gli effetti del rincaro dei mangimi, dei concimi, del carburante. Tale sofferenza è ancora più grave nei territori insulari, dove si aggiunge anche il costo dei trasporti. Per questo – ha concluso Cappellacci- chiediamo al Governo una misura straordinaria per supportare i settori tradizionali della nostra economia”.