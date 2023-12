"La risposta del Governo all'aumento dei prezzi energetici è inaccettabile: dopo aver regalato miliardi di euro alle società energetiche, non incassando le tasse sugli extraprofitti, bollina un decreto energia nel quale non proroga il mercato tutelato e, con l'ennesima presa in giro nei confronti di 10 milioni di famiglie italiane, spende invece un milione di euro per una campagna informativa diretta proprio ai 10 milioni di famiglie interessate dal passaggio. La mancata proroga del mercato tutelato colpisce direttamente i risparmi di milioni di famiglie italiane, è un vero e proprio schiaffo alle cittadine e i cittadini di questo Paese".

Lo dice in una nota il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli.