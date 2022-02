“Il Governo interviene contro il caro-bollette sulla via tracciata dalla Lega, che da mesi porta avanti la battaglia nell’interesse di famiglie, artigiani, commercianti, imprese ed enti locali. Uno stanziamento importante per dare respiro al Paese in un momento di difficoltà che certamente è utile, ma sicuramente serviranno altri interventi nel prossimo futuro. La Lega è al Governo per questo e non mancherà di portare all’attenzione dell’esecutivo i problemi reali dei cittadini”.



Così in una nota Paolo Arrigoni, senatore della Lega e responsabile dipartimento Energia per il partito