"Un concentrato di grettezza e misoginia. La prima pagina di #Libero è ancora una volta l’esempio di come non dovrebbe essere il giornalismo. Si può essere di parte, ma senza offendere e denigrare chi non la pensa come te". Così la deputata del Partito democratico Laura Boldrini replica alla prima pagina odierna di Libero.

