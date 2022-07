Francesco Boccia, commissario del Pd Campania, al termine della Direzione della federazione provinciale del Partito democratico di Avellino, si è così espresso. "Come fatto a Napoli, anche qui ad Avellino abbiamo raccolto le tante disponibilità generose e autorevoli che ci sono state proposte dalle diverse direzioni provinciali. Valuteremo tutti insieme, con serietà e coerenza i nomi inseriti nelle rose e arrivati al Pd, compreso quello autorevole di Dario Franceschini a Napoli. Quando ci sarà il quadro della coalizione tireremo le somme e proporremo per tutta la Campania i candidati e le candidate più capaci di attrarre consensi, competenti e con forti legami con i territori. Non ci sarà mai più la notte delle liste di Renzi del 2018, ma un confronto a tutti i livelli come stiamo facendo qui, strada per strada, circolo per circolo".