“Questa campagna elettorale fa emergere sempre di più la visione di società completamente alternativa che c’è tra Partito democratico e la destra guidata da Meloni e Salvini. Noi ci battiamo per una società aperta, progressista, europeista, con diritti civili garantiti, accogliente, con un lavoro dignitoso, sicuro, non sottopagato né sfruttato come nel caso degli stage gratuiti. Loro sono contro l’Europa, addirittura Salvini e Berlusconi filo Putin, rappresentano una destra oscurantista sui diritti civili e regressiva sull’ambiente, per la flat tax e con versioni diverse e sempre a favore dei ricchi sul fisco. Se non c’è differenza tra noi e loro, allora cosa sono le differenze sociali e culturali? Il 25 settembre si vota per un’idea completamente alternativa di società”. Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale PD e capolista al Senato in Puglia, in diretta su Radio 24.