"Mai come questa volta nella storia degli ultimi vent’anni il voto del 25 settembre rappresenta una scelta tra due diverse idee di società e due diverse idee di Sud totalmente alternative. Il Partito Democratico vuole Napoli Capitale del Mezzogiorno, culla dell’innovazione e riferimento culturale del Mediterraneo, investendo sul lavoro e difendendo e migliorando il Reddito di cittadinanza; la destra vuole solo impossessarsi delle risorse del Sud, rinegoziando il PNRR e tagliando i fondi alla sanità pubblica e alla scuola pubblica, e come più volte ribadito da Giorgia Meloni vogliono cancellare il Rdc. Noi non permetteremo che a vincere sia l’idea di società di destra anti meridionalista e contro i diritti universali". Così Francesco Boccia, commissario PD in Campania e capolista al Senato in Puglia, oggi a Napoli, intervenendo al Teatro Sannazaro alla presentazione delle liste del PD e della coalizione di centrosinistra, insieme a tutti i candidati alle elezioni politiche e ai capilista al Senato per la Campania, Dario Franceschini e Susanna Camusso, e alla Camera per Napoli, Marco Sarracino e Roberto Speranza.