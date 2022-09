"Il voto di Lega e FDI contro la risoluzione del Parlamento europeo secondo cui l'Ungheria non è più una democrazia e le risposte evasive di Salvini sono di una gravità inaudita. Stiamo parlando di una relazione sulla situazione dei diritti umani e civili che in Ungheria sono puntualmente violati e Lega e Fdi si schierano con Orban. Non permetteremo che l'Italia faccia la fine dell'Ungheria, sui diritti non permetteremo a nessuno di fare un passo indietro verso l’oscurantismo". Così Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale PD e capolista al Senato in Puglia, in diretta a Tagadà su La7.