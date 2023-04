“Sulla giustizia amministrativa, tributaria e sulla Corte dei Conti non solo la maggioranza ha deciso anche per le opposizioni, ma non è stata in grado di rispettare neanche la parità di genere che per noi era conditio sine qua non. Siamo di fronte a uno strappo che non fa bene a nessuno, prendiamo atto della decisione della maggioranza alla quale è chiaro che non frega nulla del quadro generale. Il gruppo del Pd non parteciperà alla votazione dei Consigli della giustizia amministrativa, tributaria e della Corte Conti. Dopo quanto è successo alla Camera, dove è stato bocciato il Def, è evidente che la maggioranza versa in gravi condizioni. E’ chiaro che quello che abbiamo votato oggi al Senato è carta straccia”. Lo dice il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd.