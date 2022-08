Massimo Cassano, attuale direttore generale dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro della Puglia, candidato alle prossime politiche con Azione "non abbiamo voluto candidarlo. Ce lo aveva chiesto e abbiamo detto di no. Perché abbiamo sempre pensato non avesse il profilo per rappresentare la nostra idea di Italia democratica e progressista. Poi è passato Calenda, evidentemente l'ha trovato nel mercato degli svincolati". Lo ha detto Francesco Boccia capolista al Senato e responsabile Regioni ed Enti locali del Pd, rispondendo ai giornalisti sulla mancata candidatura di Cassano tra i dem. "Dovete chiedere a Calenda - continua - qual è il motivo per cui Cassano corre per lui. Mi auguro abbia il buon gusto di dimettersi e di passare all'opposizione perché quello penso sia il posto giusto per lui". Boccia ha spiegato che "il civismo è una cosa, i legionari sono un'altra. E il civismo è rappresentato da un lavoro importante che è stato fatto negli anni scorsi da Alessandro Delli Noci e da tutti coloro che, con lui, hanno organizzato dentro un mondo, che non era di sinistra, ma riteneva che con i progressisti si potevano fare accordi, per rafforzare questa idea bellissima di Puglia".