"Con quasi 200 mila contagi al giorno e altre 231 vittime è dovere assoluto di tutte le forze politiche sostenere il governo nell'adozione di tutte le misure all'insegna del massimo rigore sanitario. Il Partito Democratico ha sempre chiesto di anteporre a tutto la protezione della salute e la difesa della vita. Abbiamo chiesto a tutte le forze politiche, nonostante le resistenze dei partiti di destra a partire dalla Lega, di sostenere l'obbligo vaccinale e le misure di oggi iniziano ad andare in questa direzione. Bene l’obbligo per gli over 50, è necessario insistere sulla protezione della salute attraverso tutte le misure che consentono un contenimento dei contagi a partire dall'ampliamento dell'utilizzo del lavoro agile. La Lega non alimenti ulteriori ambiguità; dopo due anni è ormai chairo a tutti che il Covid-19 si sconfigge vaccinandosi tutti e con restrizioni adeguate quando servono a contenere la circolazione del virus". Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, parlando con i giornalisti al Nazareno.