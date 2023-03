"Le alleanze si fanno prima sulle visioni comuni e poi sui programmi. Non poniamo condizioni a escludere. Certo, a giudicare dalle posizioni critiche espresse da Calenda e Renzi mi sembra complesso... In Parlamento occorrerà uno sforzo di comprensione e dialogo per mettere in difficoltà la destra. Ci proveremo. Giuseppe Conte è una persona seria e intelligente: penso non ipotizzi alcuna concorrenza ma voglia solo aggregare quante più forze possibili. Mi sembra evidente che la posizione del Pd e quella di M5s abbiano punti di convergenza. Se mi permettete, credo d’averlo detto molti ma molti mesi fa e i risultati in alcune importanti amministrative ci hanno dato ragione. Vedremo". Così, il neo Capogruppo al Senato del PD, Francesco Boccia, oggi su La Stampa, sul tema delle alleanze.