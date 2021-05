"Il pressing del segretario Letta sul governo è una spinta che il PD vuole imprimere al Paese sulle riforme unitarie: dalla riforma fiscale attesa da sempre, alla riforma della giustizia e della PA, necessarie per attuare correttamente il Recovery plan fino al superamento dei vecchi vincoli di bilancio europei per le politiche post Covid-19. Serve una missione chiara e condivisa e una seria unità di tutte le forze politiche su queste priorità, necessarie per la ripartenza economica del Paese. Salvini se ne faccia una ragione, le riforme servono al Paese e non possono essere ostaggio dei suoi giochi politici". Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale.