"Giorgia Meloni in un inedito stile berlusconiano attacca il Partito Democratico e il segretario Letta colpevole, a suo dire, di gettare discredito sul Paese per la sola ragione di raccontare la verità agli elettori in Italia e fuori dall’Italia. Noi italiani non siamo solo delle braccia in Europa ma il cuore pulsante dell’integrazione comunitaria e appare sempre più evidente il disegno di FDI di chiudere il Paese tra i fili spinati della cultura nazionalistica. Molte posizioni le riteniamo socialmente ed economicamente pericolose rispetto alla stabilità economica italiana e al processo di integrazione. Dalla politica di rilancio attraverso il PNRR (che fu ottenuto nonostante il voto contrario di tutti i partiti di destra) oggi messo in discussione con la proposta di rinegoziarlo in caso di vittoria della destra. Le risorse già stanziate per migliaia di enti locali per scuole, trasporti e sanità rischierebbero lo stop. Così come è ogni giorno più evidente che un’Italia a guida Meloni legata a Vox, partito di estrema destra in Spagna, ai nazionalisti francesi, ungheresi e polacchi si trasformerebbe in una battuta d'arresto al processo di integrazione in corso". Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, lasciando la sede del PD Campania, a Napoli.