«L’Unione Europea ha firmato cinque accordi di finanziamento per partneriati forestali con Guyana, Mongolia, Repubblica del Congo, Uganda e Zambia. Davvero la UE non ha altre priorità?».

A chiederselo è Gianantonio Da Re, europarlamentare trevigiano della Lega, membro del gruppo Identità e Valori a Bruxelles. «Resto sorpreso che non si sospendano i fondi per questi accordi - spiega Da Re - . In un momento di tale crisi, come quella che stiamo affrontando in Italia e in Europa, sarebbe stato più impellente destinare tali risorse a imprese e cittadini in difficoltà economiche».

Gli accordi citati sarebbero stati siglati per invertire la tendenza della perdita di biodiversità, ridurre la deforestazione e facilitare il commercio di prodotti forestali legali e sostenibili.

L’esponente della Lega domanda inoltre l’ammontare esatto dell’esborso europeo nei confronti di questi Paesi, quale sia il budget destinato a ciascuno Stato e chiede quali verifiche vengano messe in atto per accertare la corretta gestione dei fondi ricevuti.