“La manovra di Bilancio sta continuando in queste ore i lavori al Senato, per arrivare al massimo entro il 24 dicembre nella mattinata all’approvazione in aula, per poi passare alla Camera. Purtroppo, i lavori in Senato, per i ritardi del Governo, sono stati compressi in un tempo ridotto, obbligando ad un ritmo frenetico l’andamento delle sessioni, ciò non ha impedito ai gruppi parlamentari di svolgere con grande senso di responsabilità la propria funzione. Ma, oggi le pressanti esigenze del Paese, soprattutto di natura sanitaria ed economica, necessitano che il Parlamento venga messo nelle condizioni ottimali, migliorando anche l’interazione funzionale con il Governo, per intervenire in maniera sempre più efficace per fare fronte ai bisogni ed alle esigenze dei cittadini italiani“. Dichiara il Senatore Vincenzo Presutto componente della Commissione Bilancio ed esponente del Movimento 5 Stelle.

“Il messaggio che lancia il Movimento 5 Stelle è forte, chiaro e preciso: i parlamentari saranno sempre più incisivi nelle scelte politiche che riguarderanno il presente ed il futuro del Paese, anche con un loro pieno coinvolgimento in tutte le fasi del processo decisionale che porterà alla scelta del nuovo Presidente della Repubblica “.

“Ciò che è accaduto in Parlamento, con questa legge di Bilancio, per quanto possa trovare una spiegazione nella fase critica pandemica che sta interessando il nostro Paese ed il mondo intero, determinando la necessità di lavorare più provvedimenti legislativi in contemporanea, può spiegare, ma non giustificare condizioni tese a ridurre lo spazio di intervento politico del Parlamento, che non è accaduto solo per l’alto senso di responsabilità proprio dei gruppi parlamentari. Ma, per continuare a preservare al meglio gli interessi dei cittadini italiani, bisognerà assolutamente evitare che tale condizione possa ripresentarsi nuovamente, ed il Movimento 5 Stelle garantirà in tale senso il massimo impegno”.