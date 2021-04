Prodi ha detto che Salvini si è 'bertinottizzato'? “E' una comica, io mi taccio. Quella vicenda è stata ricostruita alla perfezione da un'editoriale sul Corriere della Sera firmato Paolo Mieli, non ne consiglio la lettura a Prodi perché non capirebbe lo stesso...” A rispondere all'ex leader dell'Ulivo è Fausto Bertinotti, che oggi è intervenuto alla trasmissione di Radio1 Un Giorno da Pecora, condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Prodi non ha mai vinto – ha proseguito a Rai Radio1 l'ex presidente della Camera - il c.sinistra guidato da lui ha vinto solo perché c'è stato il soccorso rosso, cioè noi”. Sta di fatto che quando in un governo ci sono delle voci critiche, il Professore la tira sempre in ballo... “Prodi ha una specie di senso di colpa, pensa sempre a me, è iracondo e ossessionato, ci vogliono delle terapie con degli specialisti. Lui si impersona in qualunque governo, forse gli è successo qualcosa, non accetta che il proprio potere possa essere messo in discussione, c'è una sorta di auto divinizzazione”.