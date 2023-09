"Zero stupore per la porcheria dei fischi durante il minuto di silenzio in ricordo del Presidente #Napolitano. Le solite (porzioni di) tifoserie ultras di #Lazio e #Verona non si smentiscono mai. Semmai è complice chi finge sorpresa, sdegno, sopporta e non agisce. #calcio @SerieA". Lo afferma il deputato del PD Mauro Berruto sui social.