"Ci siamo! Da oggi inizia la ‘Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche’. Le #STEM sono già oggi protagoniste del mondo del lavoro, ma sono anche un potente motore di cambiamento. Orientare ragazze e ragazzi alla scienza e alla tecnologia vuol dire fornire loro tutti i mezzi necessari per guardare al domani con strumenti migliori. Sono tantissime le iniziative messe in campo dal Ministero, dalle Università, dai centri di ricerca e sono molto orgogliosa di dire che anche le AFAM, le Accademie di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica parteciperanno a questo grande momento di confronto. Quando arte e scienza si uniscono danno vita a un meraviglioso meccanismo di innovazione. Sostenere e implementare la formazione scientifica e tecnologica, soprattutto tra le studentesse, significa contribuire a superare l’insopportabile gender gap ancora presente nelle Università e nelle imprese. La valorizzazione delle discipline STEM rappresenta un’opportunità irrinunciabile.

Il @mur_gov_ darà tutto il sostegno necessario. Grazie al supporto di Amalia Ercoli-Finzi che con la sua testimonianza ha dato il via alla campagna social del Mur ‘Io sono STEM’. 'Non è un lavoro da donne' si è sentita dire all'inizio degli studi. Ma impegno, competenza e talento l'hanno portata ad essere la prima laureata italiana in ingegneria aeronautica. La verità è che possiamo andare ovunque perché “il nostro mondo è il futuro”. Buona settimana STEM a tutte e tutti!".

Così su X Anna Maria Bernini, ministra dell'Università e della Ricerca.