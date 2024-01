"Vocazione, merito, orgoglio. Sono queste le parole che ci hanno accompagnato nel 2023 che ci apprestiamo a salutare. Un anno denso ed emozionante, durante il quale abbiamo salutato il nostro insostituibile Presidente Berlusconi che rimarrà per sempre il nostro faro guida.

Nel 2024 ci aspetta un lavoro intenso. Dovremo proseguire lo sforzo per aumentare l'offerta degli alloggi, sostenere la candidatura italiana per ospitare in Sardegna Einstein Telescope, superare le criticità che hanno contraddistinto l'accesso alla facoltà di Medicina, completare il percorso di avvicinamento delle Afam all'Università, rendere sempre più internazionale il nostro sistema accademico.

Dobbiamo giocare tutti con la stessa maglia come una sola squadra per essere ecosistema. Solo così raggiungeremo i prossimi obiettivi, insieme, con tutta la splendida comunità accademica e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli studenti, i professori, i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo. A voi tutti, e a loro in particolare, va il mio più caro augurio di un felice e sereno 2024!".

​​​​​​Così Anna Maria Bernini, ministra dell'Università e della Ricerca.