"Impegno mantenuto. L’EBRI, l’istituto europeo per la ricerca sul cervello fondato dalla premio Nobel Rita Levi Montalcini, sarà finanziato con risorse @mur_gov_ per un milione di euro. Ma non ci fermiamo qui. Stiamo già studiando uno stanziamento strutturale che, a differenza del passato, dia garanzia di continuità al lavoro dell'Istituto. La ricerca è una priorità del Governo perché rappresenta un fondamentale motore di progresso e sviluppo per la nostra società". Lo ha detto il ministro dell'Università, Anna Maria Bernini.