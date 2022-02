"La notizia che, entro due settimane, l’Emilia-Romagna potrebbe tornare in zona bianca ci riempie ovviamente di speranza e di ottimismo. E’ ormai evidente che con questo virus dovremo ancora convivere e che, a seconda dell’andamento dei contagi, dovranno essere adeguati i relativi provvedimenti, ma il nostro impegno e i nostri sforzi saranno sempre improntati a garantire sicurezza e serenità ai cittadini. Un obiettivo che stiamo pian piano raggiungendo grazie a una campagna vaccinale che questo Governo, di cui Forza Italia è parte, ha saputo potenziare e ravvivare giorno dopo giorno. Il grande senso di responsabilità che accomuna gli emiliano-romagnoli, che hanno sempre risposto in massa agli appelli alla vaccinazione, sta dando i risultati sperati. Abbiamo il dovere, come Istituzioni, di proseguire su questa strada, per far diminuire la pressione sugli ospedali e per tornare a garantire qualità ed efficienza su tutte le prestazioni sanitarie. Perché non esiste solo il Covid e perché questo virus, per quanto duro a combattere, non può e non deve assorbire tutte le energie e le risorse della sanità pubblica. E il vaccino è l’unico strumento per conseguire questo risultato. Lo dobbiamo ai tanti medici, infermieri, operatori sanitari che fin dal primo giorno di pandemia sono in prima linea per curare e assistere i pazienti".



Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia