"È una bellissima notizia quella della nomina di Andrea Nicoletti a Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica: due anni fa, questo coraggioso autista Tper fermò il suo autobus per soccorrere un uomo aggredito sotto i portici a Bologna. Un gesto eroico ed altruistico, compiuto istintivamente per prestare soccorso a un uomo che stava rischiando la vita. E che viene premiato con una onorificenza pienamente meritata. Nicoletti è esempio per tutti noi e orgoglio per l’Italia intera. A lui le mie più sincere congratulazioni".

Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia