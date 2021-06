"Una bellissima notizia arriva da Modena dove è stato studiato un nuovo esame di laboratorio in grado di prevedere l’evoluzione della sindrome Covid-19. Un risultato importante, frutto della collaborazione tra Azienda Usl di Modena, Azienda ospedaliero universitaria di Modena e Università di Modena e Reggio Emilia. E’ soprattutto grazie a questi studi, all’impegno e alla dedizione costante dei ricercatori, che è stato possibile fare così tanti passi in avanti nella lotta al coronavirus, un nemico invisibile che stiamo fronteggiando da oltre un anno e mezzo con la forza della scienza e della medicina. A tutti coloro, medici, ricercatori, infermieri, operatori sanitari, che sono fin dall’inizio in prima linea per combattere questa guerra, va la mia più profonda gratitudine. Senza di loro, non avremmo mai potuto vedere la luce in fondo al tunnel e non avremmo potuto ricominciare a sperare".



Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia