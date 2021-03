“Le dichiarazioni del ministro Franco, con l’impegno di prolungare per tutto l’anno le misure di sostegno all’economia, vanno nella direzione auspicata da Forza Italia: con la campagna vaccinale che sta per arrivare a regime, è necessario intensificare ogni sforzo per aiutare le imprese dei settori più in difficoltà a superare gli effetti disastrosi della pandemia. Aiuti che dovranno però essere congrui e immediati. Per questo abbiamo proposto venti miliardi di scostamento di bilancio ogni mese, consapevoli delle conseguenze sul debito pubblico ma anche dei benefici che ne deriveranno consentendo al mondo produttivo di tornare a creare ricchezza e crescita del pil”.



Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini