“Il candidato del centrodestra a Sindaco di Milano, Luca Bernardo, si definisce cittadino ‘aperto e liberale’. Al tempo stesso, in un esercizio di vuoto qualunquismo, afferma di non fare distinzioni tra fascisti e antifascisti. Pertanto, seguendo il suo ragionamento, egli non può appartenere ne’ all’una ne’ all’altra categoria di persone. Bene, caro Dott Bernardo, da liberale le dico che un liberale non può che essere antifascista. Mi spiace, ma non ci sono alternative. La verità è che ormai per prendere un voto in più si finisce a schiacciare l’occhiolino ai nostalgici del Duce e del suo Regime.

Non guadagnerà il voto dei moderati con queste sue affermazioni che, invece, fortunatamente e con maggiore convinzione continueranno a sostenere Beppe Sala nella corsa per Palazzo Marino”. Così il deputato democratico Pietro Navarra