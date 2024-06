"L'intervista di oggi del cardinale Ruini dimostra quello che abbiamo sempre sostenuto. Il presidente Scalfaro nei confronti di Berlusconi non fu mai arbitro terzo ed imparziale, ma regista di un complotto per farlo cadere. Oggi non possiamo che apprezzare la sincerità e la correttezza del Cardinale Ruini, che invece rifiutò ogni ruolo in quel complotto. Più passa il tempo più appare chiaro che, durante la sua intera carriera politica, Berlusconi ha dovuto difendersi dalle macchinazioni di chi, in spregio al consenso democratico, lo voleva escludere dalla vita politica". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin.