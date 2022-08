"L'immigrazione clandestina è un infame traffico di esseri umani ed è una grave minaccia per la nostra economia e la nostra sicurezza. Il mio governo l'aveva praticamente arrestata, con soli 4mila immigrati nell'anno 2010, oggi è di nuovo un grande pericolo per l'Italia", ha detto il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Che ha aggiunto: "L'Europa ci deve aiutare: bisogna fermare gli sbarchi siglando nuovi accordi con i paesi africani sul Mediterraneo, e coloro che riescono a sbarcare devono essere distribuiti fra i paesi europei in proporzione alla popolazione e alle possibilità economiche di ogni nazione". "L'Europa deve gestire tutta insieme i rimpatri".