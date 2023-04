"La gravità della malattia e la sua intensificazione, che non esclude la guarigione, fanno capire che Berlusconi deve occuparsi di se stesso, non può più fare il protagonista politico in prima fila. Quindi alle prossime elezioni politiche avremo una configurazione di Forza italia e dell'ambito centrista diversa dall'attuale. Lui potrà essere azionista di maggioranza e un grande vecchio". Lo ha detto il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, all'inaugurazione della mostra su Leonardo.



"Berlusconi rappresenta il punto di democrazia garantita degli ultimi trent'anni dopo il rischio di una dittatura, di cui anche Renzi si è reso conto nel corso degli anni, cioè l'azione della magistratura che ha condizionato la vita politica" ha aggiunto Sgarbi. "Rimarrà storico il fatto che abbia pagato per colpe che non aveva e che, per il fatto di essere stato oggetto di un'azione giudiziaria così prepotente, ha indicato la necessità di ridare alla giustizia la dignità di una funzione corretta. Tutte le vittime della giustizia hanno perso una parte della vita senza potersi difendere adeguatamente", ha affermato Sgarbi.