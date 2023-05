"L'ho visto bene ieri, ha ancora tanto da dire e tanto da fare" dichiara il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, commentando la presenza di Silvio Berlusconi in un videomessaggio in occasione della convention organizzata da Forza Italia a Milano. "La prossima settimana come centrodestra unito chiuderemo la campagna elettorale in Lombardia, a Brescia. Conto che ci sarà il suo fondamentale e insostituibile contributo", ha aggiunto il vicepremier a margine dell'assemblea di Fiva-Confcommercio.