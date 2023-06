"Sono troppi i racconti che mi legano al presidente Berlusconi, non riesco a sceglierne uno solo. È stata la persona che più mi ha aiutata a capire cosa volevo fare da grande e a spronarmi nelle scelte professionali. Fu lui a insistere perché finissi il mio percorso universitario, ogni settimana mi chiedeva se avessi dato un esame. È stato il mio testimone di nozze. Anche un pezzo della mia vita familiare è legato a lui". Così al Tg1 la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. "Berlusconi non è mai stato un uomo solo. Ha una splendida famiglia, cinque figli meravigliosi. Aveva molti amici, che ci sono stati anche nei momenti bui. Per me va via un secondo padre. L'ho sentito l'ultima volta sabato sera e ha voluto parlare anche con mia figlia Vittoria. Era convinto di uscire dall'ospedale il giorno dopo e ci ha chiesto di andare a trovarlo", ha concluso.