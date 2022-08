"Se non fosse per la sinistra che lo ha bloccato, oggi sarebbe operativo anche il Ponte sullo Stretto di Messina, che il nostro governo aveva progettato e finanziato. Parlo di una grande infrastruttura, una delle più importanti d'Europa, su una direttrice di traffico che tocca direttamente la Campania. Questa volta la porteremo certamente fino in fondo". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi intervenendo telefonicamente a un appuntamento elettorale del partito in Campania.