Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi "è un leone, un uomo straordinario prima che un leader rivoluzionario in politica, come in ogni settore in cui si è cimentato nella sua brillante carriera. Grazie a lui e al suo intuito non solo abbiamo scampato il più grande pericolo, un governo di comunisti molto poco post, ma abbiamo avuto la grande opportunità di essere governati da un vero leader, lungimirante, che ha cambiato in meglio la politica italiana. Molti di noi si sono appassionati grazie a Berlusconi e hanno avuto l'opportunità di vivere questa straordinaria esperienza, che continua, sempre nel segno della libertà. Come sempre anche in questo momento per lui, e per noi con lui, terribile, Berlusconi riesce a pensare al bene del governo, intervenendo in Cdm, e di Forza Italia, dunque al bene di tutta l'Italia. Non smette mai di lavorare, e bene, e non smette di sorprenderci e di guidarci. È uscito fuori da situazioni difficilissime, da altre traversate del deserto, ce la farà anche questa volta. In tutto questo c'è chi ha perso l'ennesima occasione per tacere e fare miglior figura". Lo scrive in una nota l'azzurra Erica Mazzetti.