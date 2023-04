Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha concluso il trattamento in terapia intensiva ed è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria per proseguire le terapie contro la polmonite che ha aggravato la leucemia cronica che lo affligge. Il prossimo bollettino medico è previsto al momento per domani. Anche oggi, al dodicesimo ricovero, Berlusconi ha ricevuto la visita della figlia Marina e di Fedele Confalonieri.