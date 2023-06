"Cori da stadio ai funerali di #SilvioBerlusconi Rispetto e preghiera non trovano troppi adepti. E poi la ciliegina sulla torta. La piazza grida "chi non salta comunista è" e in diretta televisiva, la giornalista del Tg5 si commuove. Da cattolico dico inappropriato tanto folclore".

Così il deputato del Partito Democratico Silvio Lai su Twitter.