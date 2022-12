"Ho ricevuto ad Arcore il gruppo comunale di Napoli nelle persone di Domenico Brescia, Bianca D'Angelo, Salvatore Guangi e Iris Savastano per un'analisi della situazione politica in città e in Campania a cui come, è noto, sono particolarmente legato". Lo scrive sui social il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, spiegando di aver "potuto constatare la determinazione ed il desiderio dell'intero gruppo di lavorare per il Partito e per i cittadini ed è per questo che ho chiesto a Domenico Brescia di ricoprire la carica di vice coordinatore regionale vicario, a Salvatore Guangi la carica di vice coordinatore provinciale vicario e ad Iris Savastano di guidare il coordinamento della città di Napoli. Auguro a tutti loro buon lavoro, buona salute e serenità".