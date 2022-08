"Il nostro è stato l'ultimo governo scaturito da una scelta degli elettori. Questo in democrazia è senz'altro un problema". Lo dice Silvio Berlusconi, in una intervista a Libero, sottolineando che il Partito democratico è stato quasi sempre il fulcro dell'azione di governo: Con loro "la pressione fiscale, che noi avevamo tenuto sotto il 40%, è salita al 43.8%, la disoccupazione, che noi avevamo mantenuto sotto la media europea, oggi è ben al di sopra di quella media; gli sbarchi dei clandestini, che avevamo quasi azzerato nel 2010, sono ripresi in misura incontrollata".