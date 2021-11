“Quando 10 anni fa, il 12 novembre del 2011, Silvio Berlusconi saliva al Quirinale per rassegnare le dimissioni, io ero parlamentare di Forza Italia e suo consigliere a palazzo Chigi, ero in macchina con lui e ricordo perfettamente che il Presidente disse alla scorta ‘passiamo dall'ingresso laterale’. Qualcuno invece dispose dal Quirinale: ‘No, è una visita ufficiale, si passa dall'ingresso centrale’. Sono quelle cose che mi sono rimaste dentro perché quando arrivammo, trovammo piazza del Quirinale - dove non ci si può fermare neanche per un minuto - invasa di persone. Sembrava una scenografia creata ad hoc. Come quando Craxi usciva dal Raphael accolto dal lancio delle monetine”. Così, intervistato da Radio radicale, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. “In quella piazza di solito inaccessibile – ha aggiunto –, quel giorno avevano addirittura montato un'orchestra. Tutto questo per festeggiare l'uscita di scena dell'ultimo Presidente del Consiglio indicato con un voto popolare. Il contesto dal punto di vista degli indicatori economici, era sicuramente migliore degli anni che seguirono: c'era un minor debito pubblico, una minore pressione fiscale, meno disoccupati, meno povertà, meno immigrati. Però ci trovammo con uno spread impazzito che, capimmo solo anni dopo, che era frutto di un complotto internazionale, con l'avallo e l'appoggio di qualcuno in questo Paese. Il ricordo che ho di quel momento – ha proseguito – è un ricordo particolare perché, non solo le dimissioni al Quirinale - accolti come dicevo da una massa di persone urlanti -, ma, tornati a Palazzo Grazioli, noi fummo costretti a rimanere tutta la notte, fino alle quattro di mattina, chiusi nel Palazzo. Io e altri collaboratori non potemmo tornare a casa perché sotto c'erano migliaia di persone che erano venute apposta. Sembravano degli ultrà. Tifosi la cui gioia era quella di aver estromesso da Palazzo Chigi un presidente del Consiglio che era stato “di fatto” indicato dagli italiani. Dopo dieci anni, tuttavia – ha concluso Giacomoni –, Berlusconi è ancora qua, come direbbe Vasco Rossi, ed io mi auguro che a febbraio possa tornare, magari con me in macchina o meglio ancora con il pullman del Monza e con tutta la squadra di Forza Italia insieme a lui, al Quirinale perché a questo punto veramente sarebbe sanare una ferita profonda fatta alla storia del nostro Paese”.