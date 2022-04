“Siamo diversi dai nostri amici ed alleati, ai quali ci lega un rapporti di lealtà, stima e condivisione”. Lo ha detto Silvio Berlusconi durante l’evento Italia del Futuro organizzato da Forza Italia. “Non entrando al governo, Fratelli d’Italia ha perso l'occasione di essere partecipe al rilancio del Paese con le sue idee, i suoi programmi, le sue donne e i suoi uomini”, ha aggiunto il presidente azzurro.

"Abbiamo reso possibile - prosegue - l’esistenza di un centrodestra di governo, un centrodestra che senza di noi non sarebbe mai esistito. Non esisterebbe oggi e non potrebbe esistere neppure per il futuro”.

In merito al rapporto con il presidente russo: "Non posso e non voglio nascondere di essere profondamente deluso ed addolorato dal comportamento di Vladimir Putin, che si è assunto una gravissima responsabilità di fronte al mondo intero".