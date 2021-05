“Bentornato Presidente!” Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Sardegna sulle dimissioni di Silvio Berlusconi dall’ospedale San Raffaele. “E’ una bella notizia per Forza Italia, che aspettava il ritorno del suo unico, vero, leader. Deve ancora nascere chi lo possa sostituire. Ma è una buona notizia per l’Italia tutta perché l’esperienza e la visione di Berlusconi sono preziose per tutto il Paese sia per proseguire la sfida contro la pandemia sia per affrontare con equilibrio e autorevolezza la delicata fase sul piano internazionale. E’ un’epoca difficile, non è tempo per ‘non-leader’ o improvvisati. E’ tempo per uomini coraggiosi, padri della patria, capaci di cogliere la gravità della fase storica che viviamo e di operare con lo sguardo rivolto al futuro”.