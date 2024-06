""L'intervista del Cardinale Camillo Ruini al Corriere della Sera accende i riflettori su una dinamica molto grave per la nostra democrazia che il presidente Silvio Berlusconi ha costantemente denunciato e che noi, insieme a lui, abbiamo sempre sostenuto. Oggi tutto questo si rafforza come verità. Ruini, infatti, racconta del tentativo da parte di Oscar Luigi Scalfaro, allora Presidente della Repubblica, di coinvolgere la Chiesa italiana in una manovra politica per far cadere il primo governo di centrodestra, nel 1994. Si tratta di una testimonianza importante, perché conferma una delle - ripetute - macchinazioni che negli anni furono messe in moto contro i governi a guida Berlusconi, nel tentativo di calpestare e sovvertire un mandato legittimamente affidato dagli elettori al centrodestra.

Che siano passati 30 anni non scalfisce l'importanza: questi elementi che man mano si vanno componendo disegnano gravi responsabilità storiche e politiche, ed è senz'altro un bene l'emersione di pagine finora avvolte dalla nebbia di tanti interessati dinieghi e interessata indifferenza. È fondamentale che ciò avvenga sia per lo stato di salute della nostra democrazia, sia per rendere giusta memoria e doveroso merito a un uomo il quale, in tutto il suo percorso politico, si è sempre battuto affinchè gli italiani potessero scegliere da chi essere governati". E' quanto dichiara in una nota la deputata e vicesegretaria nazionale di Forza Italia, Deborah Bergamini.