“‘E’ stato un uomo politico. Vi pare una banalità?’, così scriveva Marco Melloni (Fortebraccio) sulla prima pagina dell‘Unità nel suo saluto a Enrico Berlinguer. Una folla immensa e commossa abbracciava e piangeva lui, ’un politico’ e mai come ora capiamo che non è banale. Stamani alla Camera Enrico Letta gli ha reso omaggio con parole giuste e belle. Mi ha fatto tanto piacere anche perché quel ’politico’ riesce a essere tra i miti a ragazzi di oggi che non rinunciano a una domanda di senso’’. Lo dichiara la deputata democratica Barbara Pollastrini.