“L'omaggio tributato al Presidente Berlusconi all'inizio e alla fine del suo intervento, sana una ferita aperta dal 2013 e emoziona particolarmente tutti coloro i quali non si sono mai fatti intimidire dall'estromissione forzosa di un grande leader politico dalla vita democratica. Un abbraccio collettivo che non può non emozionarci. Ma non solo. Le parole che il Presidente Berlusconi ha pronunciato nel suo intervento al Senato si iscrivono a pieno titolo nella storia d'Italia e del centrodestra da lui fondato. Bentornato, Presidente”.



Lo dichiara la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini.