Nessun taglio delle accise sulla benzina per il ministro Urso, poiché "i prezzi dei carburanti hanno cominciato a salire da quando l'Opec, il cartello dei paesi arabi alleati con la Russia ha cominciato a tagliare la produzione per far salire i prezzi del barile.

Un aumento che si scarica sul consumatore". Il ministro delle Imprese aggiunge: "Il presidente Draghi prese quella decisione (riduzione accise) in un momento eccezionale. Il governo Meloni ha preferito utilizzare quelle risorse per il taglio del cuneo fiscale, per i salari più bassi e le famiglie più numerose".

"In Italia abbiamo il costo industriale di benzina e diesel più basso d'Europa, molto più di Germania, Francia e Spagna", ha aggiunto Urso a Repubblica, sostenendo che l'Europa "dovrebbe giocare anche nel caso dei carburanti un ruolo da protagonista. Come è avvenuto per il gas, quando il presidente Draghi ha proposto un price cap oltre il quale i paesi Ue non avrebbero più acquistato la materia prima, provvedimento poi attuato con il governo Meloni".