“La modifica del decreto è una buona notizia e rimette in carreggiata una vicenda che rischiava di far finire tutti fuori strada. È ora importante che anche le associazioni sindacali dei benzinai, nell’interlocuzione con il governo, diano un segnale di distensione, rinunciando ad uno sciopero indetto più per la bufera mediatica che per provvedimenti presi nei loro confronti”.

Così il deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera Giorgio Mulè rispondendo ai cronisti fuori Montecitorio.