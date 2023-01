"Per togliere le accise va fatta una legge di bilancio ad hoc. Questo governo è arrivato in corsa a pochi giorni dalla presentazione; abbiamo fatto un miracolo. Ci lavoreremo, ma non possiamo farlo in 20 giorni". Così Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario all’attuazione del programma di Fdi, a ‘Radio Anch’io’ su Radio 1.