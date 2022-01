"Il Partito Democratico aveva una posizione ancora più avanzata, avremmo voluto l’obbligo vaccinale generalizzato, dato quello che sta accadendo con Omicron. Si è fatta una scelta di mediazione, ma comunque efficace, e vogliamo andare avanti per garantire la salute e la sicurezza di tutti i cittadini. Dobbiamo continuare ad intensificare gli sforzi in Europa per aumentare il coordinamento sanitario europeo. Non è accettabile che l’Europa abbia meccanismi di emergenza sanitaria per gli animali e non per la salute umana, è il momento di fare un salto di qualità”. Lo ha detto a “Generazione Europa”, il nuovo spazio di SkyTG24 dedicato alla politica europea, Brando Benifei, capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo.

“Il testo della Commissione, per come lo abbiamo conosciuto ad oggi, una bozza che è ancora oggetto di lavoro, non ci convince, perché mette sullo stesso piano le energie pulite vere con il gas che non è il futuro e il nucleare, di cui oggi però parliamo solo di ricerca per un eventuale nuovo nucleare. Oggi abbiamo il nucleare che non vogliamo. Siamo indietro con le rinnovabili e non siamo ancora in grado di individuare un sito condiviso per le scorie del nucleare. Non possiamo supportare questa posizione, un testo di questo tipo che incentiva investimenti su nucleare e gas non lo possiamo supportare così com’è”. Così a “Generazione Europa”, il nuovo spazio di Sky TG24 dedicato alla politica europea, Brando Benifei, capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo, parlando della bozza di piano della Commissione Ue sulle fonti green.

“Stiamo parlando – ha spiegato - della tassonomia europea, ovvero di quali investimenti vengono qualificati come sostenibili e quindi meritori di maggiore sostegno fra le varie energie. Per il nucleare di quarta generazione siamo ancora nella fase della ricerca, mentre, rispetto al gas, noi abbiamo sempre sostenuto la necessità di sostenere il gas come energia di transizione, ma siamo contrari altresì sia ad incentivare l’energia nucleare, sia ad incentivare lo sviluppo del gas, che invece deve essere un’energia di transizione”.