"Viviamo tempi complicati, con i venti di guerra che spirano in diverse parti del mondo. Il ripristino dei valori di #pace, di dialogo, di mediazione, di confronto non è stato mai così urgente.

Intorno a noi conflitti devastanti e a farne le spese sono sempre i civili innocenti e inermi, vittime della cecità dei Governi e della smania di potere di uomini senza scrupoli.

Non possiamo rassegnarci a tutto questo, alla normalizzazione della guerra: oggi, in un giorno di speranza, ricordiamo l’impegno per la pace, per la libertà e per i diritti.

La #Pasqua manda un messaggio chiaro, a chi è credente e a chi non lo è: tutto è possibile, rinascere, rigenerarsi è possibile. È un messaggio di cui oggi abbiamo infinitamente bisogno.

Auguri di Buona Pasqua di pace e speranza a tutte e tutti voi".

Lo scrive su X il dem Brando Benifei